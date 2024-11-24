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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن أول وجهة خارجية لـ جالانت بعد صدور مذكرة اعتقاله

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن وزير الجيش السابق يوآف جالانت، سيسافر قريبا إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع مسئولين أمنيين بعد صدور مذكرة اعتقاله.

قرار باعتقال نتنياهو وجالانت بشأن جرائم حرب

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

بايدن يدعم إسرائيل بعد قرارات المحكمة الجنائية الدولية

وقال بايدن في أول تصريح له ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: أيًّا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".

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