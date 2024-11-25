وكيل تموين الإسكندرية يتابع حملات ضبط الأسواق وأسعار السلع

قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه جمال عمار وكيل المديرية حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية و أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب وأحمد شكرى مفتش الادارة ورضا حسن مدير إدارة تموين شرق وأحمد حسن رئيس الرقابة لادارة شرق ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الإدارة وتامر علوانى بادارة شرق بحملات مكبرة على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق

حيث قام المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة والحملات المرافقة له بالمرور والتفتيش على المجمعات الاستهلاكية والمحلات الكبرى لمتابعة توافر السلع الغذائية المختلفة ومتابعة الأسعار والاعلان عنها والتفاعل مع المواطنين،كذلك متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسكر والدقيق والألبان ومنتجاتها وكذلك الخضر والفاكهة.

كما قامت الحملات بقيادة وكيل الوزارة بالمرور والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والتى نتج عنها تحرير عدة مخالفات نستعرضها كالأتى تحرير ١٧ محضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٩ محاضر لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية وتحرير محضر حيازة شيكولاته وحلويات منتهية الصلاحية وتم مصادرة الأتى:٥٧ علبة شيكولاتة و٣٠ كجم حلويات وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة ١٧٠ علبة سجائر متنوعةوتحرير عدد ٥ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير ١٨ محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وأكد المهندس السيد حرز الله، اننا نتابع المجمعات الاستهلاكية كأحد اهم المنافذ التموينية والتى تحقق استقرار القطاع التموينى لما تشمله من عرض جميع انواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك



واضاف، اننا نحرص على انتاج رغيف خبز بلدى بجودة عالية يليق بالمواطن ولدينا طموح مستمر وخطط عمل لتحقيق استقرار الأسعار بالأسواق .

كما أجرى وكيل الوزارة حوارات نع للمواطنين لاستطلاع الرأى حول رغيف الخبز وتوافر السلع بالأسواق.

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