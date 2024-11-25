الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يلتقي وفد شركة إماراتية لزيادة خطتها لحفر الآبار

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
ads

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديد.

وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الكريم  الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للاستكشاف والمشرف على نيابة الاتفاقيات الجيولوجي محمد محى، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

زيادة ضخ الاستثمارات

وأوضح بدوى أنه تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة وخطتها لحفر الابار وزيادة معدلات الانتاج في مناطق عملها بخليج السويس باستخدام أحدث التكنولوجيات التي تمتلكها الشركة، مشيدا بالشراكة الناجحة بين شركة جابكو وشركة دراجون أويل والتي أثمرت عن تحقيق قصص نجاح أدت إلى تغيير الخريطة الاستثمارية وإعادة إطلاق إمكانيات تلك المنطقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا علي دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ الجاذب لزيادة ضخ الاستثمارات والتوصل لاتفاقيات تحقق مصالح كافة الأطراف.

مجال تنمية الحقول المُتقادمة

ومن جانبه، أكد الجروان أن أعمال الشركة في مصر جيدة، وأن الشركة لديها تطلعات كبيرة للتوسع فى أنشطتها خلال الفترة القادمة بمصر، خاصة بمنطقة خليج السويس، لافتًا إلى أن دراجوان لديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة فى مجال تنمية الحقول المُتقادمة وزيادة معدلات الإنتاج منها، وهناك فرص استثمارية جيدة في هذا المجال بمنطقة خليج السويس.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وقعت مؤخرًا خلال مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول "أديبك ٢٠٢٤"، مذكرة تفاهم مع دراجون اويل للتعاون في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في إدارة الخزانات البترولية بمناطق عمل الشركة بخليج السويس بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج البترولي والاستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية العاصمة الإدارية الجديدة المهندس كريم بدوي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات

الأزمات تحاصر شركة النصر للتعمير، تعثر المشروعات وشكاوى العملاء في تزايد

بدوي يعقد جلسة مباحثات مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

الخردة ثروة البترول المهدرة.. تقدر بالمليارات وتباع بأسعار زهيدة.. انعدام الشفافية في المزادات وغياب تام لهيئة البترول.. وتأمين ضعيف لمخازن الشركات مما يعرضها للسرقة

بمشاركة عالمية، وزير البترول يفتتح اليوم مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط

وزير البترول يفتتح مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط غدا

تاون جاس توقع عقود توصيل الغاز الطبيعى للمنازل برومانيا

عاطل ينتحل صفة وزير البترول عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

نداء استغاثة للانشات سفاري سفاجا بالبحث عن ناجين في غرق يخت "سي ستوري"

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه في قضية سب الخطيب

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

المزيد
الجريدة الرسمية