الأزمات تحاصر شركة النصر للتعمير، تعثر المشروعات وشكاوى العملاء في تزايد

تشهد شركة النصر للتعمير أزمات متتالية أثارت قلق العديد من عملائها، خاصة مع تولي المهندس محمد الشيمي منصب وزير قطاع الأعمال، حيث كان يأمل الكثيرون بأن يسهم توليه في إحداث تغيير ملموس يعالج حالة التدهور التي تعاني منها الشركة في ظل الإدارة الحالية، وسط شكاوى من منح امتيازات لشركات خاصة وتأخير في تنفيذ المشروعات.

التسويق لصالح شركة خاصة

من أبرز المشكلات التي أثارت استياء عملاء شركة النصر للتعمير، قرار منح تسويق وحدات الشركة لشركة خاصة يملكها شخص يدعى وفيق راتب، حيث يرى البعض أن هذا التوجه أسهم في تراجع سمعة الشركة وجذب المزيد من الانتقادات.

التعثر في تنفيذ المشروعات

أبرمت شركة النصر عقودًا مع شركات خاصة لبناء عمارات سكنية في منطقتي المقطم وزهراء المعادي، ولكن تردد أن هذه الشركات لم تلتزم بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

ومن بين هذه الشركات، شركة "هامر" التي تعاقدت لبناء كمبوند يضم 30 عمارة في منطقة الزهور، إضافةً إلى 7 عمارات أخرى، غير أنها تواجه تعثرات كبيرة.

إهدار المال العام في زهراء المعادي

وفي منطقة زهراء المعادي، تعاقدت شركة النصر مع شركة "الحجاز جاردن" لبناء عدة مشروعات، لكنها لم تلتزم بالتنفيذ ضمن المدة المحددة، رغم حصولها على الأرض منذ سنوات بأسعار منخفضة، وقد أثار هذا الوضع مخاوف حول إهدار المال العام وتعطيل تنفيذ المشروعات.

شكاوى من تأخير المستحقات

وأوضح مسؤول من شركة "بيت الخبرة" المتعاقدة مع شركة النصر أن الشركة تعاني من أسوأ فتراتها نتيجة ضعف الإدارة، مما أدى إلى تأخير مستحقات العديد من الشركات المتعاملة معها.