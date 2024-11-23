السبت 23 نوفمبر 2024
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رياضة

غزل المحلة يحتفل بطريقته الخاصة بعد الفوز على الجونة بالدوري الممتاز

غزل المحلة والجونة
غزل المحلة والجونة

فاز فريق غزل المحلة على نظيره الجونة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب خالد بشارة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز

ونشرت صفحة المحلة الرسمية علي فيسبوك تعليق طريف عقب الفوز علي الجونة وكتبت “احنا مش بتوع مهرجانات، بس جاتلنا صفقة بـ٣ نقاط”. 

مباراة المحلة والجونة 

جاء هدف غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 24 من تصويبة قوية.

 

تشكيل الجونة أمام غزل المحلة 

وبدأ الجونة مباراة المحلة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

في خط الدفاع: عبدالرسول، أحمد مجدي، أحمد شوشة، أحمد العش.

في خط الوسط: أحمد رضا، بلال السيد، عبدالجواد، محمد محمود.

في خط الهجوم: سيف شيكا، تايه.

 

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة 

فيما بدأ غزل المحلة مباراة الجونة كالتالي:

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: أحمد كاستلو، عمرو الجزار، يحيى زكريا، أسامة النجار.

في خط الوسط: خالد الأخميمي، محمد أشرف، محمد بن حمودة، محمد أشرف.

في خط الهجوم: عبده يحيى، موري توريه.

 

ترتيب غزل المحلة والجونة 

بهذه النتيجة يحقق غزل المحلة أول فوز في الدوري الممتاز للموسم الحالي ليصل للنقطة الرابعة في المركز السابع، فيما يأتي الجونة في المركز الـ 13 برصيد نقطتين.

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