جولة لمحافظ الدقهلية على المدارس والمخابز بقريتي بدواي وميت عنتر (صور)

أجري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم جوله تفقدية بمركز المنصوره بقرية بدواي بمركز المنصورة وميت عنتر بمركز طلخا.

محافظ الدقهلية في جولة علي المدارس

وتفقد المحافظ مدرسة بدواي للتعليم الأساسي للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتقى بطاقم المعلمين بالمدرسة والتلاميذ واستمع إلى مقترحاتهم للعمل الجاد لتطوير العملية التعليمية .



جولة للمحافظ بمخابز بدواي وميت عنتر

كما تفقد اللواء "مرزوق" احد المخابز بقرية بدواي والمخابز بقرية ميت عنتر للاطمئنان علي انتاجية الخبز بالمواصفات والاوزان المقررة وعمليات صرف الخبز للمواطنين وفقا للبطاقة التموينية وعدم الصرف لاكثر من بطاقتين للفرد الواحد، وأكد "مرزوق"علي اهمية الالتزام بموصفات جودة الانتاج.



الإطمئنان علي مستوي النظافة

كما تفقد محافظ الدقهلية شوارع القريتين للإطمئنان علي مستوي النظافة وأكد علي المتابعة المستمرة لاعمال رفع القمامة وتحسين مستوي الخدمة لمقدمة للمواطنين مشيرا الي ضرورة تفعيل دور الجمعيات الاهلية للعمل في جمع ونقل القمامة بالقري علي مستوي المحافظة..



وأكد اللواء"مرزوق"على أن جولاته مستمرة على كافة القطاعات للتأكد من حسن تقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وذلك تحقيقا لرضا المواطن سواء في مجال ( التعليم - الصحة - التموين - مراقبة الأسواق - النظافة - الإشغالات ) وغيرها.

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