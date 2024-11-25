الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع إزالة الإشغالات وتحسين الرؤية البصرية بشوارع المنصورة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مدينة المنصورة وخلال جولته التفقدية بشوارع الثانوية وكلية الآداب والجلاء وجيهان والترعة وعدد من شوارع حي غرب، وكلف رئيس الحي بالبدء الفوري في رفع كفاءة هذه الشوارع ورفع كافة الإشغالات وإزالة كافة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

استمرار العمل على رفع أية تجمعات للقمامة

ووجه "مرزوق "لرئيس حي غرب المنصورة  باستمرار العمل على رفع أية تجمعات للقمامة في هذه الشوارع ومتابعة نوبتجيات النظافة على مدار اليوم ومتابعة عمل النباشين للحفاظ على مظهر حضاري بكافة شوارع المدينة وكافة المراكز والمدن من أجل المواطنين.

وضع هوية بصرية متكاملة للدقهلية 

وأوضح محافظ الدقهلية أننا في مرحلة جديدة من العمل الجاد الذي يخدم أبناء الدقهلية بوضع هوية بصرية متكاملة للدقهلية تحفظ هويتها وتراثها وتاريخها العريق وتبرز إبداعات أبناءها وعلينا جميعا التعاون لتحقيق هذا العمل.

الوقوف على مستوى الخدمات على الطبيعة

 

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين خلال جولته واستمع إلى مطالبهم وأكد أنه حريص على الجولات الميدانية في شوارع المنصورة وكافة المراكز للوقوف على مستوى الخدمات على الطبيعة وتحسينها وتوفيرها لكافة المواطنين.

الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين

وأضاف "مرزوق "أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، وأن الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين في كافة المراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استجابة لمطالب المواطنين الجهاز التنفيذي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوقوف على مستوى الخدمات رئيس حي غرب المنصورة رفع كافة الاشغالات محافظ الدقهلية مطالب المواطنين

مواد متعلقة

سيامة راهبين بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون في الأقصر (صور)

وزير الصحة: إنشاء منصة إلكترونية وقاعدة بيانات موحدة لسجلات المرضى

نائب محافظ البحيرة يشارك باحتفالية المنطقة الأزهرية بمكتبة مصر العامة بدمنهور

دمياط تحصد المركز الخامس على الجمهورية في مسابقة مراكز تنمية القدرات الصيفية

الأكثر قراءة

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

نداء استغاثة للانشات سفاري سفاجا بالبحث عن ناجين في غرق يخت "سي ستوري"

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه في قضية سب الخطيب

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

المزيد
الجريدة الرسمية