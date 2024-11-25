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محافظات

ننشر خطة انقطاع الكهرباء من اليوم إلى الخميس في المنصورة

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو

تشهد مدينة  المنصورة في محافظة الدقهلية  فصل التيار الكهربائي من اليوم إلى الخميس؛ لإجراء أعمال الصيانة وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب.

 

خطة انقطاع الكهرباء من اليوم إلى الخميس في المنصورة 

وذلك تنفيذا" لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء، حتى يساعد المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل والاستعداد المسبق

موعد انقطاع الكهرباء بالمنصورة 

وفى هذا الشأن تعلن رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 8 صباحا " حتى الساعة 12 ظهرا" وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك من اليوم وحتى يوم الخميس، في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة  للحفاظ عل  جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
 

المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها 

▪︎ اليوم الاثنين المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار بمنطقة شارع حى الأشجار - شارع رياض الصالحين - المجزر 
▪︎ وفى يوم الثلاثاء  المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار شارع الجمهورية ــ شارع المشاية 
▪︎ وفى يوم الأربعاء المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة حى الأشجار - شارع رياض الصالحين - المجزر 
▪︎ وفى يوم الخميس الموافق ٢٨-١١-٢٠٢٤ المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع الجمهورية ــــ شارع المشاية السفلية.
 

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 هذا وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة  بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان  باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة  

 

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