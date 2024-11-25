الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

قطار
قطار
ads

تعطلت حركة القطارات على خط  بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط الجرار رقم 2476 بقطار رقم 571 / 570 درجة ثالثة مكيف روسى أثناء دخوله محطة طنطا.

حادث قطار بورسعيد 

وعلى الفور تم الاستعداد بالأوناش وآلات الرفع لرفع الجرار من على السكة، لسرعة تسيير حركة القطارات

وأرسلت الهيئة القومية للسكك الحديدية عددا من الأوناش والمعدات لموقع الحادث، للمساعدة فى انتشال الجرار والاستعداد بعودة الحركة.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث سقوط جرار قطار درجة ثالثة مكيف 

جيش الاحتلال يرصد 30 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان

وزير الخارجية والهجرة يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة القطارات مسير القطارات سير القطارات ورسعيد الإسكندرية

الأكثر قراءة

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

نداء استغاثة للانشات سفاري سفاجا بالبحث عن ناجين في غرق يخت "سي ستوري"

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه في قضية سب الخطيب

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

المزيد
الجريدة الرسمية