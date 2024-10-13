تحرك مهندسي وأوناش السكك الحديدية لموقع حادث تصادم قطاري المنيا
شكلت الهيئة القومية للسكك الحديدية فرق طوارئ من مهندسي الهيئة، وذلك لمعاينة موقع حادث تصادم قطاري المنيا.
وعلى صعيدي آخر قامت القومية للسكك الحديدية بإرسال عدد من الأوناش والمعدات لموقع الحادث للمساعدة فى انتشال العربات التى سقطت فى ترعة الإبراهيمية.
وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية تلقت صباح اليوم إخطارا يفيد بوقوع تصادم أدى لانفصال بعض عربات القطار وسقوطها فى الترعة.
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