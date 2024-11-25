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حوادث

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ5.8 مليون جنيه

سقوط عنصرين إجراميين
سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 27 ألف قرص ترامادول وسومادريل

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامى بالسويس وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام تقدر قيمتها بحوالى 1.3 مليون جنيه.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 1,3 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بحوزة 27 ألف قرص ترامادول وسومادريل

وفى سياق متصل، تمكنت   الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها بحوالى 4,5 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (16 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول – 11,200 قرص مؤثر لعقار سومادريل). 
 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 4,5 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذخائر غير المرخصة قسم شرطة الاربعين قطاع مكافحة المخدرات

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