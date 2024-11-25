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رياضة

تحديد موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي

الزمالك
الزمالك

يُعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثانية والنصف عصر غدًا الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة.

 

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي 

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمر أبو العز المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي فريق بلاك بولز، وطاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة المباراة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على زي الفريقين، وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء.
 

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

 

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضربت الإصابات عدد كبير من لاعبي الزمالك قبل مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز  للفوز في أول جولة بالكونفدرالية لتكون انطلاقة قوية للفريق.

وفي السطور التالية نعرض أبرز إصابات الزمالك قبل مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق.

إصابات الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق 

واقترب غياب الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ناصر ماهر، محمد  السيد عن مباراة الزمالك المقبلة أمام بلاك بولز لداعي الإصابة وفقا لتصريحات  محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال الدكتور محمد أسامة إن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود عبد الرازق "شيكابالا"  أثبتت إصابة اللاعب بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات التي خضع لها ناصر ماهر أثبتت إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي شديد. 

وأضاف  أن محمد السيد تعرض لإصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الشباب في مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الثلاثي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

شيكابالا
شيكابالا


وكان محمد شحاتة تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب الأول أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأدى محمد شحاتة تدريبات تأهيلية على هامش مران الأمس الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما يغيب عن الزمالك أمام بلاك بولز كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي بسبب الإصابة.

 

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