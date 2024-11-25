الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الملف على مكتب مدبولي، المالية تنتهي من الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين

سيارات المعاقين،
سيارات المعاقين، فيتو

سيارات المعاقين، رصدت الحكومة بعض المخالفات الخاصة بسيارات المعاقين باستغلال الأشخاص الطبيعيين لذوي الهمم للحصول على السيارة، وقيام غير المستحقين للسيارات باستغلال الحق القانوني والتحايل عليه، ما أدى إلى وضع ضوابط جديدة لحصول ذوي الهمم على السيارات المعفاة من الجمارك.

ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين

كشف مصدر مسؤول بوزرة المالية عن انتهاء الوزارة ممثلة في مصلحة الجمارك بالتعاون مع اللجنة المكلفة بوضع ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ من وضع الرتوش الأخيرة لكافة الضوابط المنظمة لعملية الإفراج الجمركي.

وقال المصدر: إن اللجنة راعت خلال وضعها الضوابط الجديدة الوضع الإنساني لذوي الهمم الذين يمتلكون سيارات في الموانئ، ولذلك حرصت على وضع الضوابط للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم التهاون مع المخالفين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه أن اللجنة بمجرد انتهاءها من وضع الضوابط الجديدة أرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم إقرارها.

ولفت إلى أنه من المقرر الإعلان الرسمي عن الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ خلال شهر ديسمبر، وذلك قبل بدء السماح باستيراد سيارات جديدة للمعاقين في يناير المقبل طبقًا للضوابط الأخيرة.

ضوابط خروج سيارات المعاقين من الموانئ 

وأكد المصدر أن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ سيتم الإفراج عنها فور التأكد من أحقية مالكها من الحصول على الدعم المقدم من الدولة وذلك بعد موافقة وزارة التضامن الإجتماعي على الدعم.

وشدد على أن السيارات التي تثبت مخالفتها للضوابط وعدم أحقية مستوردها من الحقول على دعم، سيتم وضع إطار معين لخروجها وذلك بعد سداد حق الدولة.

 كما أوضحت الضوابط الجديدة أنّه حال ثبوت مخالفة خاصة بسيارات المعاقين، يتم حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على سيارة معاقين مدى الحياة.

شروط التقديم على سيارات المعاقين

وتضمنت شروط التقديم على سيارات ذوي الهمم عددا من الإجراءات وجاءت كالتالي:

- أن يحمل المتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون.

- أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين مصري الجنسية

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

خطوات الحصول على سيارة المعاقين

وعن خطوات الحصول على سيارة معاقين فهناك عدد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على السيارة وتشمل ما يلي:

  1. زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية.
  2. حجز موعد لإجراء الكشف الطبي  سيارات المجهزة عبر موقع وزارة الصحة.
  3. إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تتضمن ما يلي:
  • بطاقة الرقم القومي.
  • رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • الحالة الاجتماعية للمستفيد.
  • العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين
  • الوظيفة التي يشغلها المتقدم
  • رقم التليفون للتواصل
  • تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.
  • اختيار تاريخ الكشف الطبي.
  • ـتحديد مكان الكشف الطبي.
  • اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.
  • بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.

وبعد استيفاء تلك الخطوات تقوم إدارة المرور بفحص المستندات، وإذا كانت المستندات كاملة وصحيحة، يتم إصدار خطاب موافقة إلى صاحب السيارة، وبعد الحصول على خطاب الموافقة، يقوم صاحب السيارة بشراء سيارة جديدة من أحد الموزعين المعتمدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيارة المعاقين المعاقين السيارات المعفاة من الجمارك التقديم على سيارات المعاقين شروط التقديم على سيارات المعاقين خطوات الحصول على سيارة المعاقين وزرة المالية الافراج الجمركي ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين

مواد متعلقة

المالية: تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتصدر أولوياتنا

الجمارك تعلن عن 120 فرصة عمل جديدة

البنك المركزي يعلن إتاحة التحويلات من الخارج لمصر عبر انستا باي.. ربط جميع المصارف على المنظومة.. وتوفير الخدمة الجديدة بالجنيه المصري

الضرائب: حزمة تسهيلات جديدة تستهدف كافة فئات المجتمع الضريبي.. تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.. ونشجع الممولين على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي

وزير المالية: رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية

5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي

الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي

بدء صرف مرتبات نوفمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة اليوم

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

الملف على مكتب مدبولي، المالية تنتهي من الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي (فيديو)

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأثنين 25/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"سلم وارض وعيش حياتك"، علي جمعة للناس: "لا تطلب من الله تغيير حالتك"

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية