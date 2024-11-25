المحكمة التأديبية: تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته لا يعفيها من التأديب 

أرست المحكمة التأديبية بكفر الشيخ التابعة لمجلس الدولة، حكما جديدا مفاده أن تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته لا يعفيها من التأديب.

تقول التفاصيل: إن السيدة “ن. أ.” تعمل مربية للأجيال في وظيفة أخصائية مكتبات بإحدى المدارس بإحدى قرى كفر الشيخ، وقد ارتكبت الفاحشة المحرمة شرعًا وقانونًا، لم تكترث بنظرات المارة، ولم يشغلها كلام الآخرين عنها، وساعد على كشف جريمتها انتماؤها لقرية صغيرة؛ ما جعل البعض يعرفها ويرى تحركاتها بسهولة، وهي تواظب علي الذهاب مع زميلها لمنزله غير المؤهل للسكن، ومع ذلك لم تتورع ولم تتراجع عن هذا الفعل المشين، إلى أن جاء اليوم الموعود وعلم زوجها.

ضبط زوجة بمنزل زميلها بالعمل بعد اعتياد ذلك

وفى يوم 10/2/ 2021 شاهد زملاء الزوج، زوجة زميلهم تدخل المنزل بصحبة "ف. ك."، في الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحًا، فأبلغوه بذلك فتوجه على الفور إلى المنزل بعد أن أبلغ الشرطة، توجهت قوة أمنية برئاسة الضابط الشاهد، إلى المنزل فوجدوه بالفعل غير آهل بالسكان، ومكون من ثلاثة أدوار، فقامت القوة الأمنية باستدعاء مالكه، فنزل بعد فترة وقام بفتح بوابة المنزل التي كانت مغلقة، وتم تفتيش المنزل.

وكانت المفاجأة الصادمة للزوج حينما تم ضبط زوجته "الطاعنة" على سطح المنزل مختبئة وراء خزان المياه، وتم ضبطها، وحررت ضدها القضية رقم 9438 لسنة 2021 جنح سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، والتى قضى فيها بإثبات تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته.

حكم قضائي من المحكمة التأديبية بكفر الشيخ

ليصدر بعد ذلك حكم قضائي عام ٢٠٢١، حيث قضت المحكمة التأديبية بكفر الشيخ بمجازاتها بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

كما قضت بمجازاة شريكها بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

وأقامت المحكمة التأديبية قضائها تأسيسًا على ما نسب لها، وذلك من جانبها على وجه القطع واليقين، بدليل قوي قِوامه وأقوال الشهود في تحقيقات النيابة الإدارية، وهم زوج الطاعنة ومجموعة من الموظفين، وضابط شرطة برتبة “نقيب”، والتى يخلص مضمونها جميعًا فى علم زوج "الطاعنة" من البعض بأن زوجته التى يعرفونها بحكم أنهم جيران فى بلدة صغيرة، وهي البلدة التى يقيمون بها تتردد على مسكن تحت الإنشاء وغير آهل بالسكان بصحبة زميلها مالك السكن، ويدخلان سويًا لمدة تقارب الساعة فى كل مرة.

وثبت ما نسب للطاعنة في جانبها على وجه القطع اليقين ما أقرت به عند سؤالها بعد القبض عليها من أنها بالفعل اختلت بزميلها المذكور، وأن كانت قد أنكرت ذلك بتحقيقات النيابة الإدارية مبررة تواجدها بالمنزل بأنها كانت تعاين شقة بالمنزل لإيجارها، وهو مبرر غير معقول، وخلصت المحكمة الى حكمها الطعين.

تأييد عقوبة التأديب في حق الزوجة

ولكنها لم ترتضِ بهذا الحكم القضائي، لتطعم عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي رفضت طعنها مؤيدة العقوبة الموقعة عليها بعد ثبوت فعلها المشين، حمل الطعن رقم 29379 لسنة 68 ق. ع.

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