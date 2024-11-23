توفي قبل الحكم، موظف يلجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل، بعد وفاته.

المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده

وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه، لارتكابه مخالفات وخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته.

وقالت المحكمة، أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم "، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتبين من الأوراق، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/ 7/ 2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020.

و توفي الطاعن بتاريخ 3/ 2/ 2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائيًا مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبيًا أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة.

حمل الطعن رقم 57810 لسنة 66 قضائية عليا.

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