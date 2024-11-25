تصل لـ 25 ألف جنيه، أسعار حفل تامر حسني وآدم في الكويت

يحيي الفنان تامر حسني حفل غنائي مشترك مع المطرب آدم في الكويت وذلك يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني وأدم

وكشفت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفل تامر حسني وآدم بالكويت، وبدأت من 40 دينار وحتي 150 دينار كويتي ما يعادل 25 ألف جنيه مصري.

ويطل النجم آدم على الجمهور، حيث يجهز الفنان اللبناني برنامج غنائي ثري ومتنوع، على وقع أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

من جانبه، قال مدير الشركة المنظمة للحفل محمد الحوتي: "نحن سعداء لإنتاج وتنظيم مهرجان فني ضخم تمتد فعالياته لمدة ثلاث أشهر وبمشاركة كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، فهذه مسئولية كبيرة وثقة أكبر تجعلنا كمنظومة عمل في حالة استنفار نعمل على قدم وساق لنقدم لجمهورنا فعاليات مميزة تليق بدولة الكويت".

وعلي الجانب الأخر كان مصدر مقرب من تامر حسني قال: إن نجم الجيل أنهى جزء كبير من تحضيرات ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه في الشتاء، بعد آخر ألبوماته هرمون السعادة، حيث أنه أصبح في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة قبل الاستقرار على قائمة الألبوم.

ألبوم تامر حسني الجديد

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ “فيتو” أن تامر حسني، حصل على عدد من الأغاني من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين، وسجل معظمهم، ومنهم أغاني للشاعر أحمد المالكي، مضيفا أن تامر حاليا في مرحلة الاختيار للاستقرار على اسم وعدد أغاني ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه في الشتاء.

ويضم ألبوم تامر حسني في الشتاء عدد من الأغاني المختلفة من حيث المواضيع وشكل المزيكا ما بين الرومانسى والألبوم، بحسب ما أكده المصدر.

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