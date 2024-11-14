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ثقافة وفنون

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

أعلنت الشركة المنتجة والمنظمة لحفل النجم تامر حسني والمطرب اللبناني آدم في الكويت، نفاد تذاكر الحفل خلال ساعة فقط من طرحها عبر الإنترنت، ومن المقرر أن يطل "تامر وآدم" على الجمهور الكويتي يوم 12 ديسمبر المقبل في حفل استثنائي بقاعة آرينا الكويت.

 

حفل تامر حسني وآدم

ومن المقرر أن يكون الجمهور الكويتي والخليجي والعربي على موعد مع ليلة مليئة بالحماس والطرب ومضيئة بنجوم على مسرح الأرينا كويت.

ويطل النجم آدم على الجمهور، حيث يجهز الفنان اللبناني برنامج غنائي ثري ومتنوع، على وقع أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات. 

 

حفلات الكويت 

من جانبه، قال مدير الشركة المنظمة للحفل “محمد الحوتي”: "نحن سعداء لإنتاج وتنظيم مهرجان فني ضخم تمتد فعالياته لمدة ثلاث أشهر وبمشاركة كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، فهذه مسئولية كبيرة وثقة أكبر تجعلنا كمنظومة عمل في حالة استنفار نعمل على قدم وساق لنقدم لجمهورنا فعاليات مميزة تليق بدولة الكويت".

وعن الحفل، أضاف: "ستطرح تذاكر الحفل مساء اليوم الخميس فقط على الموقع الرسمي للأرينا كويت، ويعد هذا الحفل واحد من أهم الأمسيات الفنية والغنائية على مستوى الوطن العربي حيث نجمع بين اثنين من النجوم الذين لهم ثقل فني هام وشعبية جارفة بين الجمهور ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاح من خلال مهرجان موسم الكويت الغنائي 2024 الذي لم تنتهي مفاجأته حتى الآن وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن حفلات أخرى قادمة من ضمن فعاليات موسمنا".

 

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تامر حسني ادم أعمال تامر حسني

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