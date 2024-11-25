كواليس التسوية بين إسرائيل ولبنان.. نتنياهو يهرب من جحيم الجبهة الشمالية وتل أبيب تهدف لفك الارتباط بين رجال حزب الله والقسام في غزة

كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامن نتنياهو خلال مناقشات مغلقة عن مخاوفه وأهدافه المتعلقة بالتسوية الخاصة بوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان، وذاك حسبما أفادت "القناة 14" الإسرائيلية.

نتنياهو يفضل التسوية مع لبنان مع التزام أمريكي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو حذر في المناقشات التي جرت في الأيام الماضية، من خطر في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل بإمكانية اتخاذ خطوات أمريكية أحادية الجانب بشأن أي تسوية.

وأضافت القناة أن نتنياهو أكد أنه يفضل الذهاب إلى تسوية مع لبنان مع التزام أمريكي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات أو انتهاكات.

ووفق القناة، فإن نتنياهو أوضح أن "الشرط الأساسي في هذا الأمر هو أننا سنقرر ما يعتبر انتهاكا".

أهداف نتنياهو المتعلقة بالتسوية

ومن الأهداف التي ذكرها نتنياهو في مناقشاته المتعلقة بالتسوية مع حزب الله في لبنان، وفق القناة الإسرائيلية، مسألة "فصل الساحات"، حيث قال: "بمجرد أن نوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع حزب الله، على الرغم من أنهم دائما ما ربطوه بهدنة مماثلة في غزة، فإننا سنخضعهم ونقطع الروابط فيما بينهم مع حماس"

وأوضح نتنياهو أنه "بهذه الطريقة سيبقون معزولين حماس، وسيزداد الضغط عليهم للذهاب إلى صفقة لتبادل الرهائن".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد قال نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: إن إسرائيل تتجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مع حزب الله.

وذكر تقرير منفصل من هيئة البث العامة الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنه لم يتم إعطاء أي ضوء أخضر لإبرام اتفاق في لبنان، مضيفا أن ثمة قضايا لا تزال في حاجة إلى حل.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين قوله: إن ما نُقِل عن أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للمضي قدما نحو الاتفاق مع لبنان، ليس دقيقا.

نتنياهو يدرس كيفية الاعلان

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق، بأن هوكستين أبلغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أنه في حال لم ترد إسرائيل بشكل إيجابي في الأيام المقبلة على اقتراح وقف إطلاق النار مع لبنان، فإنه سينسحب من جهود الوساطة، وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت إن الاتفاق مع لبنان تم، بينما يدرس نتنياهو كيفية إعلانه.

ورغم أن إسرائيل قضت على كل كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريبا، وأن الحاجة ملحة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين لديها، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاءه يظلون رافضين لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي تكتسب فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في لبنان زخما كبيرا.

نتنياهو لم يرضخ لوقف إطلاق النار حتى الآن

وتعليقا على ذلك، قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير الأمني والاستراتيجي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن نتنياهو لم يرضخ لوقف إطلاق النار حتى الآن، ولكن ما يتم تداوله مجرد تصاريح إعلامية لم تدخل أرض الواقع أو التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار، فما يحدث في بيروت والقصف المستمر علي الضاحية الجنوبية وتدمير الضاحية الجنوبية في منطقة البقاع وتدمير القرى التي تعتبر الخط الأول في الجنوب اللبناني، كل هذا يدل على وجود مشروع كبير لنتنياهو يجب أن يحققه في لبنان.

وتابع: الإعلان عن قبول نتنياهو بوقف إطلاق النار أو الذهاب إلى مفاوضات كل هذا له أغراض سياسية أهمها ملء الفراغ السياسي الموجود خلال هذه الفترة حتى مجيء ترامب، فهو لا يحقق أي شيء، ولا حتى وقف لإطلاق النار في هذه الفترة.

يتم توظيف وقف إطلاق النار لتهدئة الرأي العام الدولي شديد الغضب

وألمح اللواء محمد عبد الواحد إلى أن نتنياهو لديه مشروع كبير، وبالتالي يتم توظيف وقف إطلاق النار لتهدئة الرأي العام الدولي شديد الغضب، فسلوك إسرائيل حيال إدانة المحكمة الجنائية لنتنياهو واتهامه بأنه مجرم حرب، وإصدار مذكرة اعتقال ضده هو ووزير دفاعه، أملا في تهدئة المنطقة حتى لا تشتعل من قبل إيران التي لم ولن تسكت عن تدمير حزب الله أحد أذرعها القوية، وإلهاء الرأي العام العالمي بأن هناك مفاوضات وأحاديث نتنياهو لوقف الحرب، وبالتالي إبعاد تفكيره عن الجرائم التي ترتكب في المنطقة.

واختتم أن الاحتلال يزعم الدعوة إلى وقف اطلاق النار واستمرار حزب الله في القصف، وبالتالي يدعي أن حزب الله هو الذي يعارض وقف إطلاق النار، ومن ثم يمرر ضربات قاسية في الجنوب اللبناني.

وأضاف الخبير الأمني والاستراتيجي: فنحن لن نتحدث عن وقف إطلاق النار حتي يتم التنفيذ الفعلي وحتى تكون هناك بوادر ايجابية من قبل نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، نستطيع من خلالها أن نقول إن هناك تهدئة في المنطقة وكذلك وقف اطلاق نار إسرئيلي وعدم هدم القرى.

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