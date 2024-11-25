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خارج الحدود

خامنئي: يجب إعدام نتنياهو وليس فقط اعتقاله

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

الحرب على غزة ، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، إن مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليست كافية، مشيرا إلى أنه يجب صدور حكم إعدام بحقه.

 

طهران تستعد للرد على ضربات إسرائيلية

 قال علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران تستعد للرد على ضربات إسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية الشهر الماضي.

وأوضح لاريجاني، في مقابلة مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن "القادة العسكريين وكبار المسئولين في البلاد يستعدون للرد على الكيان الصهيوني، وإن مبدأ معالجة حسابات إسرائيل لا يزال قائمًا".

وفي مطلع الشهر الحالي، قال مصدر إيراني رفيع المستوى لشبكة CNN إن "إيران ستنفذ ما أسماه ردًا حاسمًا ومؤلمًا على الهجمات الإسرائيلية"، وحينها قال مصدر عسكري إسرائيلي لـCNN إن "إسرائيل على استعداد عالٍ في حالة أي رد إيراني".

 

 المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل والولايات المتحدة برد يكسر الأسنان

تصريحات لاريجاني تأتي بعد أسابيع من توعد المرشد الإيراني إسرائيل والولايات المتحدة برد "يكسر الأسنان".

وأسفرت ضربات جوية إسرائيلية عن أضرار بالدفاعات الجوية الإيرانية في أكتوبر الماضي، ومقتل خمسة أشخاص، منهم أربعة عسكريين ومدني واحد، بحسب مسؤولين إيرانيين.

كانت إسرائيل ردت على ضربات "الوعد الصادق 2"، التي نفذتها إيران ردًا على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، في يوليو الماضي، وعباس نيلفروشان القائد في الحرس الثوري الإيراني الذي قٌتل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في ضربات على بيروت نهاية سبتمبر.

وهاجمت إيران إسرائيل للمرة الأولى في أبريل الماضي.

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إسرائيل الكيان الصهيون المحكمة الجنائية الدولية المرشد الإيراني على خامنئي

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