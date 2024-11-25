الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير تعليم بولاق الدكرور يتفقد الفصول الدراسية للاطلاع على الكثافات الطلابية (صور)

مدير تعليم بولاق
مدير تعليم بولاق الدكرور
ads

 قام عاطف إبراهيم، مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من المدارس، وذلك تحت رعاية محافظ الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ووكيل المديرية، في إطار حرص إدارة بولاق الدكرور التعليمية على ضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وجودة.

 

جولة ميدانية شاملة

شملت الجولة التفقدية زيارة مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان الإعدادية ومدرسة التحرير الابتدائية، حيث قام مدير الإدارة بمتابعة سير اليوم الدراسي بشكل مباشر، وتفقد الفصول الدراسية للاطلاع على الكثافات الطلابية وتطبيق قواعد الانضباط المدرسي.

التأكيد على الجودة والانضباط

وأكد عاطف إبراهيم خلال الجولة على أهمية الالتزام بلوائح العام الدراسي الحالي، وتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط في جميع المدارس، كما شدد على ضرورة إزالة أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية، وتشجيع تفعيل الأنشطة الطلابية ودور الطابور المدرسي في تعزيز الانتماء.

وفي ختام الجولة، وجه مدير عام الإدارة الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمدارس على جهودهم المبذولة، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة بولاق الدكرور التعليمية التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم العملية التعليمية الكثافات الطلابيه وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم بالجيزة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

مديرة تعليم 6 أكتوبر في جولة تفقدية لعدد من المدارس (صور)

البيئة تعلن حالة الاستنفار القصوى بسبب شحوط سفينة شحن وتسرب كميات من المازوت بالبحر الأحمر

حملة مكثفة على الإشغالات بكورنيش النيل بالوراق (صور)

محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور)

حي العمرانية يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن التعديات ومخالفات البناء (صور)

انطلاق تدريب المعلمين بنظام الحصة بتعليم العجوزة (صور)

بتخفيضات كبيرة، موعد افتتاح أسواق اليوم الواحد بالجيزة

حملة رصد مكثفة لتلوث البيئة في مدينة دمنهور (صور)

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين

منوعات

المزيد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية