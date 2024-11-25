مدير تعليم بولاق الدكرور يتفقد الفصول الدراسية للاطلاع على الكثافات الطلابية (صور)

قام عاطف إبراهيم، مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من المدارس، وذلك تحت رعاية محافظ الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ووكيل المديرية، في إطار حرص إدارة بولاق الدكرور التعليمية على ضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وجودة.

جولة ميدانية شاملة

شملت الجولة التفقدية زيارة مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان الإعدادية ومدرسة التحرير الابتدائية، حيث قام مدير الإدارة بمتابعة سير اليوم الدراسي بشكل مباشر، وتفقد الفصول الدراسية للاطلاع على الكثافات الطلابية وتطبيق قواعد الانضباط المدرسي.

التأكيد على الجودة والانضباط

وأكد عاطف إبراهيم خلال الجولة على أهمية الالتزام بلوائح العام الدراسي الحالي، وتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط في جميع المدارس، كما شدد على ضرورة إزالة أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية، وتشجيع تفعيل الأنشطة الطلابية ودور الطابور المدرسي في تعزيز الانتماء.

وفي ختام الجولة، وجه مدير عام الإدارة الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمدارس على جهودهم المبذولة، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة.

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