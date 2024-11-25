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أخبار مصر

مديرة تعليم 6 أكتوبر في جولة تفقدية لعدد من المدارس (صور)

مديرة تعليم أكتوبر،
مديرة تعليم أكتوبر، فيتو

 قامت فاتن مدكور، مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية موسعة لعدد من مدارس الإدارة، شملت مدارس جمال حمدان وأحمد زويل والحي الثاني عشر، وذلك بهدف الوقوف على سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية.

رافقتها خلال الجولة: فهيمة زيتون، موجه أول اللغة الإنجليزية، وعباس الجنزوري، موجه أول الرياضيات، حيث تم التركيز بشكل خاص على متابعة مخرجات التعلم وتقييمها باعتبارها الهدف الأسمى للعملية التعليمية.

تشجيع الطلاب المتفوقين

 وشهدت الزيارة تشجيعًا خاصًا للطلاب المتفوقين خلال طابور الصباح، حيث أكدت فاتن مدكور على الدور التربوي الهام لطابور الصباح في بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه، وتحفيزه على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق.

توفير بيئة تعليمية محفزة

 وأكدت مدير تعليم أكتوبر على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تضافر جهود جميع العاملين في العملية التعليمية.

الحرص على دعم العملية التعليمية

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة 6 أكتوبر التعليمية على دعم العملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد الطلاب على التفوق والنجاح.

 

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