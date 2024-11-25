وكيل تعليم الجيزة تشدد على إزالة الباعة الجائلين خارج المدارس وعدم تواجدهم

قامت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارة شمال الجيزة التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل الوزارة.

التركيز على الجودة والسلامة

وشملت الجولة مدارس عثمان بن عفان 1 الإبتدائية، الرواد الإعدادية المشتركة، نور الحرية الثانوية بنات، مصطفى كامل الإبتدائية، وخالد بن الوليد الإبتدائية. وخلال الزيارة، حرصت وكيل المديرية على تفقد الفصول الدراسية وفصول رياض الأطفال، والتأكد من تطبيق المعايير التعليمية والجودة في العملية التعليمية، كما شددت على أهمية الالتزام بالنظافة، ومتابعة كراسات التقييم بشكل دوري، مع التأكيد على أن تكون التقييمات رقمية وليس وصفية.

سلامة الطلاب أولوية

وأكدت سمية الخطيب على أهمية توفير بيئة آمنة للطلاب، مشددة على ضرورة وجود فاصل زمني بين دخول وخروج الفصول الدراسية، مع مراعاة كافة عوامل السلامة. كما طالبت بضرورة الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء المدرسي.

وشددت وكيل المديرية على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، مع التركيز على تقليل كثافة الطلاب في الفصول وفقًا للتعليمات الوزارية، ومتابعة صلاحية البنية التحتية التكنولوجية في المدارس. كما أكدت على ضرورة التواصل المستمر بين الإدارة المدرسية ورئيس الحي لإزالة أي معوقات تعيق سير العملية التعليمية، وإزالة أي بائعة جائلين خارج المدرسة وعدم تواجدهم.

وأثناء الزيارة، أشادت وكيل المديرية بالجهود المبذولة من قبل المعلمين والإداريين في المدارس، وخاصة الأستاذة ندا عمار أمين معمل العلوم بمدرسة خالد بن الوليد.

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