5 تكليفات مشددة من نائب محافظ الجيزة لنواب الأحياء الجدد (صور)

عقدت الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع نواب رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة والهرم والوراق والعجوزة وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور، وذلك بعد إجراء حركة تنقلات إدارية شملت عددًا من القيادات بالمحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لأداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تكليفات بضرورة التعامل الجاد والحاسم مع عدد من الملفات الحيوية

وخلال الاجتماع، نقلت الدكتورة هند توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والتي أكدت على ضرورة التعامل الجاد والحاسم مع عدد من الملفات الحيوية، أبرزها:

منع التعديات على أراضي الدولة من خلال تكثيف الرقابة وتطبيق القانون على المخالفين، وإزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين وحفظ مظهر المدينة، وتحسين مستوى النظافة والعمل على رفع كفاءة خدمات جمع القمامة والتخلص منها بطرق صحية، ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين لضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، وحصر الموارد وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق أقصى استفادة منها.



كما شددت نائب المحافظ على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الدكتورة هند على ضرورة أن يكون النواب الجدد على دراية كاملة بمتطلبات المواطنين وتوقعاتهم، وأن يعملوا على تلبية احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة هند على دعم المحافظة الكامل لجميع الجهود التي تبذل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة.

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