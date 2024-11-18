الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تزامنًا مع نوة المكنسة، هطول أمطار غزيرة وسماء ملبدة بالغيوم في الإسكندرية (فيديو)

الاسكندرية
الاسكندرية

 واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على مناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، وذلك تزامنًا مع بداية فصل الشتاء واستعداد المحافظة لرفع درجات الطوارئ القصوى لاستقبال نوة المكنسة.

فيتو أجرت بثًّا مباشرًا لرصد سوء الأحوال الجوية بالمحافظة وهطول الأمطار الغزيرة على مناطق الإسكندرية.

 وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أى تراكمات للأمطار. 

وأجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال النوة متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها وتفقد محطات منطقتي "المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار غزيرة تضرب شوارع وميادين محافظة الإسكندرية 

وأوضح "نافع" أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطات الشركة، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتهم الفنية ومتابعة انتظام العمل بهم، مؤكدًا أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد "نافع"  جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوى، والعمل على حلها فورًا.

وأكد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نوة المكنسة الاسكندرية الصرف الصحي الأمطار اللواء محمود نافع

مواد متعلقة

في بئر عمقه 30 مترا، استمرار البحث عن جثمان شاب غرب الأقصر لليوم العاشر

جوميز يرفض رحيل نجم دفاع الزمالك

إصابة إسرائيلية في مستوطنة نهاريا جراء سقوط صاروخ

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

مصيرهم الخسف، علي جمعة يحذر المغرورين المتوهمين ببقاء قوتهم وملكهم من عقاب الله

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

المزيد
الجريدة الرسمية