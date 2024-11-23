موعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي بيراميدز موعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وساجرادا، في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وساجرادا

يقام المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وساجرادا بعد غدا الاثنين الموافق 25 نوفمبر.

ويقام المؤتمر الصحفي لفريق ساجرادا اسبيرانسا بملعب الدفاع الجوي في الساعة 11:00 صباحا.

ويليه المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في الساعة 11:30 صباحا.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وحقق نادي بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-١ في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز متأخرا بهدف قبل التعادل والفوز بثلاثية.

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