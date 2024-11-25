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محافظات

وفاة جزار بسبب أزمة قلبية داخل قطار في المنيا

وفاة جزار سوداني
وفاة جزار سوداني إثر أزمة قلبية داخل قطار المنيا

 توفى جزار سوداني، اليوم الاثنين، نتيجة أزمة قلبية داخل قطار خط الصعيد، وذلك أمام محطة سكك حديد المنيا، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا، حيث بات تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة جزار سوداني إثر أزمة قلبية داخل قطار المنيا

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وتلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغًا من شرطة السكك الحديد بالمنيا يفيد بوجود حالة طبية طارئة داخل القطار.

وفاة جزار سوداني في المنيا 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن المتوفى، محمد سليمان يوسف بحر، البالغ من العمر 76 عامًا، يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى المشرحة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.

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