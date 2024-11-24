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ضبط 65 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة في المنيا

ضبط 65 مخالفة تموينية
ضبط 65 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة في المنيا

وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين. 

ضبط 65 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة في المنيا 

بالإضافة إلى تنفيذ القرارات التموينية على مستوى المخابز البلدية، بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.

وكيل وزارة التموين في المنيا 


وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 12 مخالفة فى مجال المخابز البلدية ( نقص وزن- انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ) و53 مخالفة فى مجال الأسواق ما بين (ضبط سلع مجهولة المصدر- عدم الإعلان عن الأسعار- وعدم صلاحية المنتجات- تجار تموينيين-لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية).
 

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