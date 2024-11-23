إصابة شاب على يد شقيقه بعدة طعنات في محافظة المنيا

أصيب شخص على يد شقيقه "مريض نفسي"، بعدة طعنات إثر مشادة كلامية نشبت بينهم في مركز مطاي شمال محافظة المنيا، تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخص على يد شقيقة بعدة طعنات بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن إصابة شخص على يد شقيقة بعدة طعنات بسبب مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية في مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

مركز مطاي شمال محافظة المنيا



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ج. ع" 24 سنة عامل، مقيم بمدينة مطاي، متأثرا بطعنات بآلة حادة بعد أن تلقي عدة طعنات من شقيقة.

مستشفى مطاي المركزى

وتم نقل المصاب لمستشفى مطاي المركزى لتلقي العلاج، والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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