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إصابة شخصين في حريق وحدة صحية بالمنيا

إصابة شخصين إثر اندلع
إصابة شخصين إثر اندلع حريق بوحدة صحية بالمنيا

أصيب شخصان إثر نشوب حريق بالوحدة الصحية لطب الأسرة "تحت الإنشاء" في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق داخل  وحدة الصحية لطب الأسرة (تحت الإنشاء)، بقرية كوم الحاصل التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إثر  تسريب غاز أسطوانة بوتاجاز صغيرة.

كوم الحاصل التابعة إداريا لمركز مغاغة 

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتم اخماد  الحريق ومنع امتداده لباقي المناطق المجاورة. 

 اندلع حريق بوحدة صحية بالمنيا

ولكن تسبب الحريق في إصابة كل من، كمال خليل محمد أحمد، 29 سنة، فني تكييف، مقيم بمحافظة الشرقية، أحمد حماده إبراهيم علي، 25 سنة، مساعد فني تكييف، من محافظة الدقهلية فضلا عن تلفيات بالوحدة الصحية، ما بين أسلاك ومصابيح كهرباء، وبعض الممتلكات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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