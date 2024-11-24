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محافظ المنيا: خطة متكاملة للاستفادة من الأراضى غير المستغلة

خطة متكاملة للاستفادة
خطة متكاملة للاستفادة من الأراضى غير المستغلة

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عددًا من قطع الأراضي لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وذلك خلال جولة ميدانية بمدينة أبوقرقاص تفقد خلالها عددًا من المناطق والمواقع غير المستغلة للاستفادة منها وإمكانية استخدام بعضها كمنافذ ثابتة لبيع السلع الغذائية أو اقامة مشروعات خدمية.

محافظ المنيا: خطة متكاملة للاستفادة من الأراضى غير المستغلة 

قال اللواء كدوانى، إن المحافظة وضعت خطة للاستفادة  من الاراضى غير المستغلة بشكل أمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الأولوية لاستغلال تلك الأراضي لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

سوق حضاري بمركز ابوقرقاص في المنيا 

كما تفقد اللواء" كدواني" أحد المواقع التي يتم تجهيزها وإعدادها لاستغلالها كسوق حضاري بوسط المدينة لبيع السلع الغذائية علي مساحة 450 م2 ومكون من 3 طوابق، في خطوة تهدف إلى تخفيف الكثافة المرورية إلى جانب تحسين المنظر الحضارى والبيئى بمدينة ابوقرقاص.

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وخلال جولته الميدانية، التقى المحافظ بعدد من مواطني أبوقرقاص، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير وتجميل منطقة وسط المدينة، الى جانب  مطالب وشكاوى عدد من المواطنين، موجها  الجهات المعنية بتقديم الحلول اللازمة إلى جانب تقديم مساعدات مادية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية.

رافق المحافظ، خلال الجولة حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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