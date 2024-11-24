بحضور ثلاثة وزراء، إعلان المنيا عاصمة للثقافة المصرية 2025 خلال افتتاح مؤتمر أدباء مصر

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر بجامعة المنيا، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت عنوان: “أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور”.

افتتاح مؤتمر أدباء مصر بجامعة المنيا

يحمل المؤتمر اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني، ويترأسه الفنان الدكتور أحمد نوار، ويتولى الشاعر ياسر خليل أمانة المؤتمر، حضر الافتتاح اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد كبير من نواب البرلمان والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

افتتاح مؤتمر أدباء مصر بجامعة المنيا

مؤتمر أدباء مصر بجامعة المنيا

ومن جانبه، أكد محافظ المنيا، أن استضافة المؤتمر تضيف لعروس الصعيد سطورًا مجيدة في تاريخها، مؤكدًا أن “أدب العبور” يعكس مرحلة مهمة في تاريخ مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

افتتاح مؤتمر أدباء مصر بجامعة المنيا

وخلال كلمته، أعلن وزير الثقافة اختيار المنيا “عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025”، مشيدًا بدور الأدب في توثيق الإنجازات الوطنية وترسيخ الهوية المصرية، وأكد أهمية الأمن الثقافي في حماية التراث الوطني، داعيًا الأدباء الشباب إلى استلهام إبداع الأديب جمال الغيطاني الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة.

افتتاح مؤتمر أدباء مصر بجامعة المنيا

شهدت فعاليات المؤتمر إعلان الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن إطلاق “جائزة الثقافة الجماهيرية في الآداب والفنون”، التي تضم أربع جوائز بقيمة مائة ألف جنيه لكل فائز.

افتتاح مؤتمر أدباء مصر بجامعة المنيا

كما تم تكريم اسم الراحل جمال الغيطاني، وتسلمت التكريم الكاتبة الصحفية نادية البنا، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات الأدبية والفنية المبدعة.

افتتاح مؤتمر أدباء مصر بجامعة المنيا

وتضمنت فعاليات الافتتاح معرضًا للكتاب ومعرضًا للفنون التشكيلية، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلى عن " عروس الصعيد " من إعداد إدارة الإعلام بالمحافظة، إلى جانب عروض فنية مميزة، منها عرض “منيا الخصيب.. عروس النيل”، قدمته فرقة ملوي للفنون الشعبية وكورال أطفال المدرسة البريطانية بالمنيا.

واختتم الحفل بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ محافظة المنيا وعراقتها، أخرجه أسامة عبد الرؤوف، وقدمته الإعلامية الدكتورة صفاء النجار.

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