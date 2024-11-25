وكيل الشيوخ: قانون تسجيل السفن من العصر الملكي والتعديلات ضرورية

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية تدعم أسطول السفن، مشيرًا إلى أهميتها كي تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، مشيرًا إلى أهمية أن نكون أمام ثورة تشريعية في هذا الشأن.

مناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

قوانين السفن التجارية تحتاج لتعديل

وأشار المستشار بهاء أبو شقة إلى أن هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ70 عامًا، مشيرًا إلى أن قانون تسجيل السفن التجارية صدر أثناء الحكم الملكي في مصر، بالتالي لم يعد من المناسب العمل به، لما يسببه من تعثر أمام المستثمرين.

نحتاج تعديلات تشريعية لتحفيز الاستثمار

وقال: يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث، وما فيه من تسهيلات لتحقيق مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة.

جهود مصر من أجل تحديث الموانئ البحرية

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن ما تشهده مصر من تحديث للموانئ، يحتاج تشريعات حديثة تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.

تعزيز الأسطول التجاري البحري

من جانبها قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن التعديلات لها انعكاسات مباشرة على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري.

مشاركة الحكومة في مناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية، فيتو

وأشارت إلى أن التعديلات تسهم في تعزيز أهداف الإستراتيجية من خلال تقليل الاعتماد على النقل الخارجي، والتوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، وكذلك توفير المزيد من فرص العمل، عبر فتح آفاق جديدة من الخدمات المتعلقة بالأسطول التجاري المصري، الأمر الذي يدعم استقرار الاقتصاد ويعمل على تحسين البنية التحتية في الموانيء المصرية.

وقالت وكيل الشيوخ: إعادة النظر في التشريعات البحرية من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الإستثمار، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق المرونة في دخول الشركات الأجنبية والمحلية للسوق، مؤكدة أنه يعزز الشفافية في الأعمال المتعلقة بالأسطول البحري، بما يجعل الإطار القانوني المنظم لها أكثر وضوحًا، فضلًا عن ضمان سلامة السفن والأنشطة البحرية، بما يخلق بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار.

وأكدت النائبة أن التعديلات تسهم في تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، بما تتوافق مع المعايير المعتمدة عالميا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

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