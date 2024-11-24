الأحد 24 نوفمبر 2024
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سياسة

رفع جلسة الشيوخ، وغدا نظر تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

رفع جلسة الشيوخ وغدا
رفع جلسة الشيوخ وغدا استكمال جدول الأعمال

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين.

الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية 

ومن المقرر أن  يناقش مجلس الشيوخ، غدا الأثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة البحرية 

 ويشهد مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين.

استعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

 

تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين 

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل عائقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

 

رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة على طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، للاستماع لأقواله في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

 

كشف الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، موافقة اللجنة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لسماع رأيه في القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.

 

من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأكد رئيس الشيوخ، أن طلب النائب رفع الحصانة عن نفسه تكشف أقصى درجات الشفافية.

وأشار مقرر اللجنة التشريعية أثناء عرض تقرير اللجنة، إلى الموافقة على طلب النائب بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب.

من جانبه أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه يؤكد ثقته في القضاء، وتمسكه بإظهار وتبيان الحقيقة أمام المجتمع.

 

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الشيوخ مجلس الشيوخ التجارة التجارة البحرية المستوردين سجل المستوردين

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