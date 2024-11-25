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سياسة

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

ارتفاع أسعار خدمات
ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات، فيتو

 تقدمت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر.

 

زيادات جديدة في الاتصالات

 وأشارت النائبة إلى أن هناك استياءً من قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري نتيجة الزيادة الجديدة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر دون أي مبرر أو سند قانوني، حيث أن هذه الزيادة ليست الأولى إذ سبق وإن قامت بفرض زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة".

 

خدمات الاتصالات ليست رفاهية للمواطنين

وأكدت أن  شركات الاتصالات في مصر لم تراعِ أي أبعاد مجتمعية تجاه هذه الزيادة الجديدة التي فرضتها، حيث لم تُعد خدمات المحمول والإنترنت رفاهية للمواطن المصري وإنما خدمات لا غنى عنها بعدما أصبحت خدمات التعليم والتحصيل الدراسي تتم من خلالها وهو ما يزيد من معاناة أولياء الأمور والأسر المصرية.

 

شركات الاتصالات في مصر تحقق أرباحا طائلة

 وأوضحت عضو مجلس النواب، أن شركات الاتصالات الأربعة في مصر تحقق من وراء هذه الخدمات أرباح طائلة تقدر بالمليارات سنويًا، تجاوزت خلال عام 2024 30 مليار جنيه وفقًا لإحصائيات رسمية، في حين لم نر لها أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية تجاه بلدنا من المشاركة في مشروعات تنموية تستهدف جموع المواطنين كما هو يحدث في مختلف دول العالم في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

 

سوء خدمات الاتصالات

وأشارت إلى أن هناك شكاوى واسعة من سوء وتراجع خدمات الاتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين بما لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك أو المبالغ التي يتم دفعها، فضلًا عن ضعف شبكات الاتصالات وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطن المصري.

 

مواجهة شركات الاتصالات بعد رفع تكلفة الخدمات

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تدخل عاجل من وزارة الإتصالات تجاه ما تقوم به شركات الاتصالات في مصر من رفع قيمة خدماتها بما لا يتناسب مع هو سائد في مختلف البلدان التي لديها شركات إتصالات وبما لا يتناسب أيضًا مع ظروف المواطنين في مصر.

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