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اقتصاد

شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش مع بدء التوقيت الشتوي، التفاصيل

تعطل خدمة الكاش ،
تعطل خدمة الكاش ، فيتو

كشفت شركات المحمول، عن توقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات ابتداء من  الساعة 11 مساء اليوم إلى فجر غد الجمعة 1 نوفمبر، وذلك بالتزامن مع  بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة. 

خدمات محافظ الكاش 

وكشفت فودافون أن خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة اليوم من الساعة 11 مساء اليوم إلى فجر غد الجمعة 1 نوفمبر مع تأثر بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات وذلك للتحديث التقني للأنظمة. 

كما كشفت اتصالات عن توقف خدمة محفظة الكاش اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً ولمدة 5 ساعات؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

كما كشفت أورنچ عن توقف خدمة محفظة الكاش اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر حتى فجر الجمعة 1 نوفمبر؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

وكانت محافظ المحمول قد كشفت مع بداية التوقيت الصيفي الماضي أيضا عن توقف الخدمة بالتزامن مع تغيير التوقيت الشتوي. 

وبدأ بالفعل تطبيق مواعيد العمل الشتوية من نهاية سبتمبر الماضي وفقًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ الاتصالات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية.

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