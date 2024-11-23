شركات الاتصالات وافتقاد اللياقة!!

ما الذي يدفع شركات تحقق أرباحا خرافية..لها اول دون آخر .. أن تتقدم للجهات المسئولة بطلب زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها..وهي تعلم الظروف الصعبة التي يعيش فيها المستهلك الذي تتعامل معه وتعرضه لحالات من الجشع تطال كل شيء خاصة السلع الأساسية اللحوم والألبان والبيض وتخوض بعض أجهزة الدولة وعلي رأسها جهاز منع الاحتكار معارك شرسة ؟!

ما الذي يدفع رؤساء مجالس إدارات أو رؤساء تنفيذيين في مثل هذه الشركات إلي شيطنة حالة السوق أكثر مما هي مشيطنة والتقدم بطلب هم يعلمون حجم الضغط الذي سيحدثه علي الأسرة المصرية ؟!

وما الذي يدفع مجموعة كتلك الي التقدم بطلب رفع أسعار خدمة زادت بالفعل عدة مرات خلال الفترة الماضية ؟! وما الذي يدفع شركات كتلك إلي التقدم بطلب رفع أسعار سلعة بالقيمة المذكورة؟! 15٪ مرة واحدة ككل مرة؟!

وهل قيمة ارتفاع السولار يقابلها هذه الزيادة ؟! بمعني أن كل برج لهذه الشركات يخدم كل منها أكثر من مليون ونصف المليون مشترك يستحق الزيادة بهذه النسبة؟!



هذا التهريج ينبغي أن يتوقف.. هذا التفكير الاستغلالي - ولا نريد وصفه الآن بأكثر من ذلك - ينبغي أن يتوقف !! علي الحكومة نفسها وقفة، علي الحكومة أن ترسل خطابا لكل مجلس إدارة من هذه المجالس..من جملة واحدة: قدروا ظروف الناس وخلوا عندكم شوية دم !!!

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