ارتفاع معدل تداول البضائع في ميناء الإسكندرية بنسبة 38.8%

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية تزايدًا كبيرا خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 في جميع أنواع البضائع، حيث تصدرت بضائع الصب السائل مقدمة البضائع التي شهدت قفزة نوعية خلال شهر أكتوبر بنسبة زيادة بلغت 74% إذ تم تداول 845.6 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 486 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزاء وزير الصناعة والنقل نحو العمل المستمر على تطوير معدلات الأداء بالموانئ المصرية وصولًا إلى رؤية التحول إلى مركز عالمي للنقل والتجارة واللوجستيات.

كما شهدت أيضا بضائع الصب الجاف ارتفاعًا كبيرًا في حجم التداول خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 بواقع 57.9% تقريبًا حيث تم تداول 3 ملايين طن تقريبًا خلال هذا الشهر في حين تم تداول 1.9 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.



وجائت البضائع العامة في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت إرتفاعًا خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 بواقع 49.2% تقريبًا حيث تم تداول 893.5 ألف طن تقريبًا خلال هذا الشهر في حين تم تداول 598.7 ألف طن خلال ذات الشهر من عام 2023 أما البضائع المحواه فقد شهدت إرتفاعًا بواقع 8.8% خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2023 حيث تم تداول 2.1 مليون طن تقريبا خلال الشهر في حين تم تداول 1.9 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام السابق، حيث شكلت أعداد الحاويات حوالي 179 ألف حاوية.

وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر أكتوبر 2024 إلى 6.8 مليون طن بنسبة زيادة 38.8 % مقارنة بشهر أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايدًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023، حيث تصدرت سفن الصب الجاف أكثر أنواع السفن إرتفاعًا بواقع 64.7 % بإجمالي عدد 84 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب السائل بنسبة 30.4% تقريبًا ثم سفن الحاويات بواقع 9%.

تزايد حركة البضائع بميناء الإسكندرية

وبشكل عام بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 12.4% خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 حيث بلغ عدد السفن 461 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري / أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.

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