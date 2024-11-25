الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع معدل تداول البضائع في ميناء الإسكندرية بنسبة 38.8%

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

 شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية تزايدًا كبيرا خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 في جميع أنواع البضائع، حيث تصدرت بضائع الصب السائل مقدمة البضائع التي شهدت قفزة نوعية خلال شهر أكتوبر بنسبة زيادة بلغت 74% إذ تم تداول 845.6  ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 486 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات التجارة البحرية

بعد إنذار إسرائيلي.. الاحتلال يشن غارتين على الضاحية الجنوبية

ياتى ذلك في إطار توجيهات الفريق  كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزاء وزير الصناعة والنقل نحو العمل المستمر على تطوير معدلات الأداء بالموانئ المصرية وصولًا إلى رؤية التحول إلى مركز عالمي للنقل والتجارة واللوجستيات.

كما شهدت أيضا بضائع الصب الجاف ارتفاعًا كبيرًا في حجم التداول خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 بواقع 57.9% تقريبًا حيث تم تداول 3 ملايين طن تقريبًا خلال هذا الشهر في حين تم تداول 1.9 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.


وجائت البضائع العامة في المرتبة الثالثة  من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت إرتفاعًا خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 بواقع 49.2% تقريبًا حيث تم تداول 893.5 ألف طن تقريبًا خلال هذا الشهر في حين تم تداول 598.7 ألف طن خلال ذات الشهر من عام 2023 أما  البضائع المحواه فقد شهدت إرتفاعًا بواقع 8.8% خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2023 حيث تم تداول 2.1 مليون طن تقريبا خلال الشهر في حين تم تداول 1.9 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام السابق، حيث شكلت أعداد الحاويات حوالي 179 ألف حاوية.

 

وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر أكتوبر 2024 إلى  6.8 مليون طن بنسبة زيادة 38.8 % مقارنة بشهر أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايدًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023، حيث تصدرت سفن الصب الجاف أكثر أنواع السفن إرتفاعًا بواقع 64.7 % بإجمالي عدد 84 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب السائل بنسبة 30.4% تقريبًا ثم سفن الحاويات بواقع 9%.

تزايد حركة البضائع بميناء الإسكندرية 

 وبشكل عام بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 12.4% خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 حيث بلغ عدد السفن 461 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات  اللواء بحري  / أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميناء الاسكندرية بضائع

مواد متعلقة

بعد إنذار إسرائيلي.. الاحتلال يشن غارتين على الضاحية الجنوبية

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

قرار عاجل من التعليم بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة والدولية

منوعات

المزيد

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للصحافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية