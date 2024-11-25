تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" مستأجرة ومحمل عليها (كمية من الحديد وزنت 2 طن "مجهولة المصدر") وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" فى القاهرة

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة للاتجار، وارتكابهم واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتصريف المسروقات بالبيع لدى عميلهم " سيئ النية " ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

و تم استهدافه وضبطه وبحوزته المسروقات (عدد من القطع الحديدية وزنت 500 كيلو جرام) وبمواجهته أقر بأن المضبوطات قام بشرائها من المتهمين وأنه على علم بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتحاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.