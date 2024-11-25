ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 6 بنادق آلية "غير مرخصة" بأسوان

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان بحوزته 6 بنادق آلية "غير مرخصة".

ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان بحوزته 6 بنادق آلية "غير مرخصة"

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بحيازة أسلحة نارية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة أسوان وبحوزته مضبوطات أبرزها (6 بنادق آلية – 11 خزينة متنوعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر والإتجار فيها.

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