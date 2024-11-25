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سياسة

رئيس الإنجيلية: التضامن مع الفقراء جزء من رسالة "رسالة الإيمان"

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

 شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالية انضمام أعضاء جدد إلى الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس جورج عزمي، الراعي الشريك بالكنيسة، والقس بيتر عادل، راعي الشباب بالكنيسة، إلى جانب عدد من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية وشعب الكنيسة، وذلك بمشاركة فريق الترانيم "الخبر السار"، مقدمًا مجموعة من الترانيم التي أضفت أجواءً من الفرح.

وخلال كلمته في الحفل، قدَّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للأعضاء الجدد، مؤكدًا أن الله هو سيد التاريخ وصانع الأمل في حياة من فقدوا الرجاء، قائلًا: "لا تخافوا من التحديات، لأن الرب هو الأمس واليوم والغد، وهو قادر على صنع أمر جديد في حياتكم."

وأضاف: "التوبة ليست مجرد كلمات تُقال، بل هي فعل والتزام وتغيير في الاتجاه يقود إلى تغيير حقيقي وحياة جديدة."

كما دعا رئيس الطائفة إلى التضامن مع الفقراء والمحتاجين، مشددًا على أن هذا التضامن جزء لا يتجزأ من رسالة الإيمان، ويعكس حضور الله في حياتنا.

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