الجمعة 15 نوفمبر 2024
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سياسة

أندرية زكي يشارك في المؤتمر السنوي الـ41 لرابطة الإنجيليين

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات المؤتمر السنوي الحادي والأربعين لرابطة الإنجيليين، اليوم الجمعة، والذي أقيم هذا العام تحت عنوان "تمموا دعوتكم"، وعُقد اللقاء في بيت أجابيه بوادي النطرون، بحضور كبير من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وقيادات إنجيلية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة رابطة الإنجيليين.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن امتنانه للعمل الرائع الذي تقدمه رابطة الإنجيليين، قائلًا: "أرحب بجميع القيادات الإنجيلية الذين نعتز بمشاركتهم دائمًا."كما وجه شكرًا خاصًّا إلى نواب الأمين العام لرابطة الإنجيليين، وهم الدكتور ثروت صموئيل، والقس فكري رجائي، والدكتور الشيخ وجيه قط، تقديرًا لجهودهم المميزة في خدمة الكنيسة والمجتمع.

وأضاف الدكتور القس زكي: "الدعوة والخدمة هما القيمة والمعنى. نحن مدعوون لنعطي الأشياء قيمتها الحقيقية، لا أن نستمد من الأشياء قيمتنا. الدعوة الحقيقية هي أن نمنح الأشياء قيمتها الحقيقية." وأكد أن "بناء المستحيل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الدعوة وخدمة الله."

تُعد رابطة الإنجيليين بمصر رابطة خدمات كنسية وطنية، تقدم رعايتها للخدمات الروحية والمجتمعية. تعمل الرابطة تحت رعاية الطائفة الإنجيلية بمصر لدعم الكنيسة المحلية، حيث ترعى حاليًا ١٣٠ خدمة، موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية. وقد تأسست الرابطة في سبتمبر ١٩٨١ بهدف تنظيم وتنسيق العمل الخدمي الإنجيلي بين كافة الخدمات والكنائس الإنجيلية في مصر، لتحقيق التكامل في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري.

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