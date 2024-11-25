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حوادث

تحرير 1388 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 1388 مخالفة
تحرير 1388 مخالفة الملصق الإلكتروني والتحفظ على 50 سيارة

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1388 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًّا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

تحرير 1388 مخالفة  الملصق الإلكتروني

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًّا.


وفي السياق ذاته، رفعت الأجهزة المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 50 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وحررت 522 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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