مواصلة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 3 قرى بدمنهور

واصلت محافظة البحيرة، تنفيذ مشروعات الطرق الحيوية التي تعكس التزام الدولة بتطوير كافة جوانب الحياة في مختلف المناطق، حيث يتم حاليًا العمل على تطوير شبكة الطرق في العديد من القرى والمراكز ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتسهيل حركة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة لتوفير حياة أفضل للمواطنين في المناطق الريفية.

استكمال طبقة الأساس بشارع المعاهد الازهرية بقرية طرابمبا

من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة دمنهور استكمال طبقة الأساس بشارع المعاهد الازهرية بقرية طرابمبا، واستكمال أعمال تشغيل طبقة الاساس بقرية شرنوب، وأعمال التطهير للوصول إلى منسوب الفرمة بقرية منشأة الحبشي.

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