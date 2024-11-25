الإثنين 25 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط سائق ميكروباص دهس شخصا في المرج

متهم
متهم

 تمكنت  أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط سائق ميكروباص لاصطدامه بآخر وهروبه وضبط مرتكب الواقعة.
 

 سائق ميكروباص يدهس شخص أثناء عبوره الطريق بالمرج 

 تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث دهس أسفر عن مصرع شخص بدائرة القسم.
 

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 وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) الطريق محل البلاغ اصطدم به سيارة ميكروباص "مجهول" - محدثًا إصابته التى أدت لوفاته ولاذ قائدها بالفرار.
 

 وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط "الميكروباص" وقائده (سائق – مقيم بمحافظة سوهاج) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتبين إنتهاء التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

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