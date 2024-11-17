محافظ أسيوط يقرر إثابة طاقم التمريض وطبيبي الاستقبال والباطنة بمستشفى الغنايم

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولة مسائية مفاجئة لمستشفى الغنايم المركزي للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل وذلك ضمن جولاته الميدانية للمستشفيات، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ورافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

إثابة مشرف وطاقم التمريض بالعناية المركزة وطبيب الباطنة بالرعاية وطبيب الاستقبال بمستشفى الغنايم

وتفقد محافظ أسيوط، خلال جولته الأقسام المختلفة داخل المستشفي منها الاستقبال والطوارئ، وحدات الرعاية المركزة، والأطفال المبتسرين، وصيدلية الطوارئ، واطمئن على صحة المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وقرر المحافظ إثابة مشرف التمريض وطاقم التمريض بالعناية المركزة والأطفال المبتسرين وطبيب الباطنة بالرعاية وطبيب الإستقبال نظرًا لانتظام العمل والإلتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى وقدم لهم الشكر مؤكدًا استمرار تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى المحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين موجهًا بتقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين.

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