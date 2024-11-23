وكيل تعليم سوهاج يناقش استعدادات امتحانات نصف العام الدراسي

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعا موسعًا بمديرى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بقاعه الاجتماعات بديوان المديرية لمناقشة الإجراءات الخاصة بامتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

جاء ذلك بحضور فاضل النحاس مدير عام التعليم العام وياسر أمين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية ومديرى إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام المركزى بديوان المديرية، ومدير إدارة الأمن بالمديرية ورئيس لجنة المطبعة السرية بديوان المديرية ومدير مركز التطوير التكنولوجي.

وكيل تعليم سوهاج يعقد اجتماعا لمديرى الإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي

وبناء على توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة ووضع الآليات والإجراءات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات.

شدد خلاله وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات والقرارات واللوائح الوزارية المنظمه لأعمال الامتحانات.

وأكد على أهمية متابعة مديرى الإدارات التعليمية لخطوات توزيع أوراق الأسئلة منذ خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية تحت مسئوليتهم وإشرافهم بمعاونة أحد المتابعين أورؤساء الأقسام المشهود لهم بالأمانة والكفاءة بديوان الاداره التعليميه حتى وصولها إلى لجان الامتحانات وطالب بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين الامتحانات.

كما شدد خلال الاجتماع على تنفيذ التوجيهات الوزارية الخاصة بضرورة تشجيع كافة المبادرات المجتمعية الخاصة بزراعة الأشجار الخشبية بالمدارس، حفاظًا على البيئة وسرعة تنفيذ عدد من القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي وقياس مستوى النظر للطلاب والطالبات، من خلال خطة عمل تنفذها الإدارات التعليمية تحت إشراف المديرية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني



ووجه محمد السيد بضرورة تنسيق مديرى الإدارات التعليمية مع إدارة التعليم الفنى بالمديرية لدهان أسوار المدارس والفصول الدراسية من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.

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