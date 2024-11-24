محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى ديروط (صور)

وجه اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بسرعة إصلاح حضانات الأطفال المبتسرين المعطلة بمستشفى ديروط المركزي كما قرر إحالة 6 من أطباء النوبتجية بالمستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، لتغيبهم عن العمل.

ويأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان على منظومة العمل داخل الصروح الطبية المختلفة والتأكيد على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تغيب 6 من الأطباء بمستشفى ديروط المركزي عن الحضور

وكشفت جولة مفاجئة لمحافظ أسيوط، لمستشفى ديروط المركزي، في الرابعة فجرًا عن تغيب 6 من الأطباء عن الحضور، بعد متابعة كشوف النوبتجيات ودفاتر الحضور والانصراف وعلى الفور قرر إحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

محافظ أسيوط يتفقد قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى ديروط المركزي

وكان المحافظ قد بدأ جولته بالمستشفى بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ والذي يقدم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة لتلقي العلاج اللازم كما تفقد قسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 24 حضانة منهم 2 حضانة معطلة ووجه بسرعة إصلاحهما.

واستكمل المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد عددًا من الأقسام الداخلية، مبديًا استيائه من تغيب الأطباء، وما له من تأثير سلبي في تقديم الخدمة.

وأكد أبوالنصر، استمراره في الزيارات المفاجئة للمستشفيات والوحدات الصحية في أوقات مختلفة دون سابق إنذار للوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمرضى وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين.

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