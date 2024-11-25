النيابة تصرح بدفن جثة مشرف مقاولات في العجوزة

أمرت نيابة العجوزة بالتصريح بدفن جثة مشرف مقاولات لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفى، فلم يتهم أحد بالتسبب في وفاته، وتبين من التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع شخص من علو بالعجوزة

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام مشرف مقاولات بعمله اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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