البابا تواضروس: الكنيسة تهتم بتنشئة الأطفال ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على التزام الكنيسة بدورها الروحي والاجتماعي، من خلال إنشاء المدارس والمراكز الطبية.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني ان الكنيسة تهتم بتنشئة الأطفال والشباب ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم.

وزيرة خارجية بوليفيا تزور الكاتدرائية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا لوندا، في المقر البابوي بالقاهرة.

ورافق الوزيرة وفد يضم باولا إنكلان سيبيديس، المستشارة الخاصة للوزيرة، وإدوين ريفيرو، القائم بالأعمال في سفارة بوليفيا، بالإضافة إلى السفير أشرف منير، مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون أمريكا اللاتينية.

خلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تحيات الشعب البوليفي لقداسة البابا وامتنانها لهذه الزيارة التي مكنتها من زيارة الكاتدرائية المرقسية والتبرك بهذا المكان المقدس.

وأشادت الوزيرة بنشاطات الكنيسة القبطية في بوليفيا، مشيرة إلى دورها المجتمعي والإنساني، لا سيما في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأكدت أن الحكومة البوليفية تقدر جهود الكنيسة في دعم الفقراء وخدمة المجتمع.

وقدمت الوزيرة دعوة رسمية لقداسة البابا لزيارة بوليفيا والاطلاع عن كثب على نشاطات الكنيسة هناك، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون لمواجهة تحديات نقص الخدمات الصحية والتكنولوجية.

من جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالوزيرة والوفد المرافق، مشيدًا بالعلاقات الطيبة بين مصر وبوليفيا.

واستعرض قداسة البابا تواضروس دور الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها، لاسيما في بوليفيا، حيث أوضح أن خدمة نيافة الأنبا يوسف في بوليفيا ستكمل 25 عامًا العام المقبل، مع استمرار الجهود لتقديم الدعم الطبي للشعب البوليفي.

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية خدمة الفقراء كأولوية إنسانية، مشيدة بالدور الرائد الذي قدمته مصر للعالم، ومؤكدة أن السلام هو الحل الأمثل للأزمات. كما أعربت عن تقديرها للكنيسة القبطية ودورها البارز في بوليفيا، متمنية استمرار التعاون بين البلدين لتعزيز قيم السلام والتنمية.

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