انطلاق جولة الإعادة بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. إجراء الانتخابات في 9 كليات بالقاهرة.. وحلوان تحسمها بالتزكية بـ20 كلية

تجرى اليوم الاثنين انتخابات الإعادة للطلاب المرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الخاصة والحكومية والمعاهد.

انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات

وجرت أمس الأحد، انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج للطلاب المرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الخاصة والحكومية والمعاهد.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إجمالي أعداد الطلاب في الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية، الذين انطبقت عليهم شروط الترشح للعام الجامعي 2024/2025.

التعليم العالي: 27008 طلاب وطالبات في القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية

وأوضح الوزير أن العدد الإجمالي بلغ 27008 طلاب وطالبات، بواقع 13317 طالبًا و12393 طالبة، بالجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية والجامعات الخاصة والمعاهد.

عدد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية 19951 طالبًا وطالبة وذلك في 28 جامعة حكومية، وتم استبعاد 652 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 1307 طعنًا، قُبل منها 963 طعنًا، وبذلك بلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية 18336 طالبًا وطالبة، موزعين كالتالي (9326 طالبًا و9010 طالبة).

الانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الأهلية

كما بلغ إجمالي عدد المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الأهلية 3094 طالبًا وطالبة وذلك في 19 جامعة أهلية، وتم استبعاد 96 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 28 طعنًا، قُبل منها 23 طعنًا، وبذلك وصل إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية إلى 2975 طالبًا وطالبة، موزعين كالتالي (1641 طالبًا و1334 طالبة).

وفي الجامعات التكنولوجية، تقدم 444 طالبًا وطالبة للترشح في 10 جامعات تكنولوجية، تم استبعاد 16 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة، فيما تم تقديم طعنين لم يُقبلا، وبذلك، بلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية 428 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي: (277 طالبًا و151 طالبة).

أما بالنسبة للمعاهد، تقدم للترشح 3979 طالبًا وطالبة في 120 معهدًا، ولم يتم استبعاد أي طالب أو طالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 8 طعون وتم قبولها جميعًا، وبذلك، وصل إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية إلى 3971 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي (1898 طالبًا و2073 طالبة).

وبالنسبة للجامعات الخاصة، فقد استقبلت 1322 طالبًا وطالبة، ولم يتم استبعاد أي طالب أو طالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 24 طعنًا تم قبولها جميعًا، ليصل إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية إلى 1298 طالبًا وطالبة.

انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج

ويستمر ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، حيث جرت انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج أمس الأحد 24 نوفمبر الجاري، تليها انتخابات الإعادة اليوم الإثنين 25 نوفمبر، ثم انتخابات أمناء اللجان ومُساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وأخيرًا تختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وفي جامعة القاهرة جرت الانتخابات في ٩ كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم الساسية، والهندسة، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والصيدلة، والتخطيط الاقليمى والعمرانى، والطب البشري، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".

الجولة الأولى للانتخابات حسمت نتائجها فى التخطيط العمراني والصيدلة والإعادة اليوم فى الحقوق والزراعة والهندسة والاقتصاد والعلاج الطبيعي ودار العلوم



ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025 أن الجامعة عملت على تيسير عملية التصويت على الطلاب، فى إطار من الشفافية والحيادية، لتقديم تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية.

وقد أسفرت نتائج الفرز في الجولة الأولى عن الحسم بكليتي التخطيط الإقليمي والعمراني والصيدلة، وتجرى جولة الإعادة اليوم في ٧ كليات هي: الحقوق، والزراعة، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعى، ودار العلوم، والطب البشري، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدا الثلاثاء، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات بعد غد الأربعاء، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس ٢٨ نوفمبر الجاري.

انتخابات الاتحادات الطلابية جامعة حلوان

وفي جامعة حلوان، تتواصل العملية الانتخابية اليوم الاثنين بجولة الإعادة في حال عدم اكتمال النصاب، فيما تُستكمل يوم الثلاثاء 27 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، يليها يوم الأربعاء 28 نوفمبر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الانتخابات الطلابية تعد فرصة مميزة لتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب، مشددًا على أهمية دور الاتحاد الطلابي في تمثيل أصوات الطلاب وتعزيز روح المسؤولية لديهم.

وقد أشاد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالالتزام الكبير الذي أظهره الطلاب خلال العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على توفير بيئة ديمقراطية تعكس قيم النزاهة والشفافية، وتشجع الطلاب على المشاركة الفعّالة.

عدد المشاركين في انتخابات الاتحادات الطلابية جامعة حلوان

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المشاركين في انتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام 830 طالبًا وطالبة. وجاءت الكليات التي حُسمت بها الانتخابات بالتزكية كالتالي:

كلية العلوم: 51 طالبًا وطالبة.

كلية التربية: 46 طالبًا وطالبة.

كلية التجارة: 41 طالبًا وطالبة.

كلية الصيدلة: 1

كلية الهندسة بالمطرية: 70 طالبًا وطالبة.

كلية علوم الرياضة بنين: 45 طالبًا وطالبة.

كلية التربية الموسيقية: 17 طالبًا وطالبة.

كلية الاقتصاد المنزلي: 36 طالبًا وطالبة.

كلية الحقوق: 52 طالبًا وطالبة.

كلية التمريض: 27 طالبًا وطالبة.

كلية السياحة والفنادق: 22 طالبًا وطالبة.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 42 طالبًا وطالبة.

كلية الآداب: 46 طالبًا وطالبة.

كلية تكنولوجيا التعليم: 54 طالبًا وطالبة.

كلية علوم الرياضة بنات: 17 طالبًا وطالبة.

كلية التربية الفنية: 17 طالبًا وطالبة.

كلية الخدمة الاجتماعية: 51 طالبًا وطالبة.

كلية الفنون الجميلة: 58 طالب وطالبة.

كلية الفنون التطبيقية: 40 طالبًا وطالبة.

كلية الطب: 42 طالبًا وطالبة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تسعى دائمًا لتوفير بيئة تُشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية واختيار ممثليهم بشكل حر ونزيه، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة هامة للطلاب لاكتساب مهارات القيادة والإدارة، وكذلك تعزيز القيم الديمقراطية في المجتمع الجامعي.

أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومقرر اللجنة العليا للانتخابات، أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية في تعزيز روح القيادة والمشاركة الفاعلة بين الطلاب، كما أنها تدريب حقيقي للحياة الانتخابية بالدولة المصرية، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح سير الانتخابات على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة كبيرة للطلاب لاختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي، مما يُعزز من مشاركتهم في اتخاذ القرارات داخل الجامعات والمعاهد.

وأشار الدكتور كريم همام إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية لا تقتصر على اختيار ممثلين فقط، بل تعُد تجربة حيوية تسهم في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، مما يعزز من روح التعاون بين الطلاب، لافتًا إلى أن مُشاركة الطلاب تعكس روح الديمقراطية والمسئولية، حيث إن كل طالب وطالبة يصبح له صوت مؤثر في توجيه الأنشطة الطلابية وتحديد أولوياتها.

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